23:01 (мск), источник: РИА Новости
Metallica исполнила «Группу крови» на концерте в Лужниках
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».
Видео, где музыканты исполняют легендарную композицию, выложили в соцсети присутствовавшие на концерте поклонники.
Песня «Группа крови» вошла в одноименный альбом, который «Кино» представила в 1988 году. Впервые она была исполнена 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского