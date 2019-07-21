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23:01 (мск), источник: РИА Новости

Metallica исполнила «Группу крови» на концерте в Лужниках

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Metallica на концерте в Лужниках в рамках WorldWired Tour исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови».

Источник: РИА "Новости"

Видео, где музыканты исполняют легендарную композицию, выложили в соцсети присутствовавшие на концерте поклонники.

Песня «Группа крови» вошла в одноименный альбом, который «Кино» представила в 1988 году. Впервые она была исполнена 3 июня 1987 года на Пятом фестивале ленинградского рок-клуба.

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