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02:25 (мск), источник: РИА Новости

Собчак потребовала от россиян прекратить попрекать ее «Домом-2»

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак возмутилась реакцией пользователей Instagram на ее вчерашнюю публикацию в соцсети и потребовала прекратить попрекать ее участием в проекте «Дом-2» в прошлом.

Источник: РИА Новости

Накануне телеведущая обвинила россиян в безответственном отношении к репутации.

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«Вчерашний пост вызвал бурю в комментариях. Работодатели писали, что мнению бывших работодателей доверять можно еще меньше, чем проворовавшимся сотрудникам, а меня опять (вот не надоедает же людям) попрекали домом два в контексте журналистики и политики», — написала Собчак в Instagram.

По словам телеведущей, прежде всего она «хулиганка», а не ведущая развлекательных шоу, мать, политик или журналист.

«Я люблю смешивать жанры, клоунадствовать в «Блондинке в шоколаде», а потом ехать в Чечню брать интервью у Кадырова. Участвовать в политических дебатах и примерять девичьи платья. Брать интервью у Волочковой и сразу после — у Ларса фон Триера. Поэтому уже прекратите махать, как поеденной молью ветошью, вашим «Домом-2», — добавила Собчак.

Тем не менее она призналась в симпатии к ряду бывших и нынешних участников телепроекта.

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