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03:20 (мск), источник: Lenta.Ru

США пообещали оставить астронавтов на Луне

Американская лунная программа предполагает постоянное присутствие астронавтов на спутнике Земли. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил вице-президент США Майк Пенс.

Источник: AFP 2019

По его словам, США планируют не посещать Луну, а остаться там. «Мы собираемся разрабатывать полезные ископаемые, развивать новые технологии. А когда настанет время — отправимся с Луны на Марс», — пояснил он.

15 июля руководитель Национального космического агентства США (НАСА) Джеймс Брайденстайн заявил, что США хотят вернуться на Луну с помощью России и остальных стран, участвующих в проекте МКС.

27 марта президент США Дональд Трамп потребовал от НАСА доставить американских астронавтов на спутник Земли любой ценой. «Это заявленная программа нынешней администрации — вернуть американских астронавтов на Луну до 2024 года. Первая женщина и следующий мужчина на Луне будут американцами, которых доставят американские ракеты с американской земли», — заявил он.

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