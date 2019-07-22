Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Немцы требуют снести военный мемориал под Прохоровкой Великая Отечественная война закончилась 74 года назад, но бои за ее наследие не прекращаются
Фоторепортажи
19Как выглядит собор Парижской Богоматери спустя три месяца после пожара
22Республика строгого режима
05:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Шесть простых советов «как удержать мужчину» разгневали женщин

Предприниматель Ричард Купер (Richard Cooper) из Канады попал под шквал критики в Twitter после того, как дал женщинам шесть простых советов о том, как удержать мужчину.

По мнению Купера, который называет себя обладателем знания о «суровой правде в жизни, бизнесе и женщинах», чтобы удержать мужчину, женщина должна уметь вкусно готовить, иметь длинные волосы, делать макияж и маникюр и обладать прочими атрибутами женственности. Она не должна «ворчать по пустякам» и быть обремененной какими-либо долгами. Кроме того, женщина не должна быть матерью-одиночкой, а также обязана знать, как угодить мужчине в постели.

Читайте также
В этой стране процветают секс за деньги и школы морали для дрессировки покорных жен

Твит собрал больше 8,7 тысяч комментариев, некоторые упрекнули Купера в потребительском отношении к женщинам, его назвали сексистом и женоненавистником. В комментариях под записью женщины начали развеивать представления автора записи об отношениях между мужчиной и женщиной.

«Позволь мне разрушить твое хрупкое эго. Мой муж: Делает 90 процентов приготовлений. Женился на мне, когда я была матерью-одиночкой; усыновил моего сына. У меня короткая стрижка. У нас есть кредиты/общие долги. И да, мы нравимся друг другу», — написала микроблогер BitchKitty.

Женщины предположили, что потребительское отношение к представительницам противоположного пола продиктовано комплексами и неудачами советчика в личной жизни. «Может быть, вы не нашли того, что хотите, потому что никто не пытается удержать вас, Ричард», — обратилась к автору одна из них.

Пользователи принялись троллить Купера. «Думаю, все одинокие мамы должны просто бросить своих детей, потому что Рич так говорит», — пошутила Эллисон Флойд (Allison Floyd). «Как остаться одиноким парнем: твитить такое глупое дерьмо, как это», — заключила Джулия Пикок (Julia Peacock). Ее ответ поддержали две тысячи человек.

В комментариях под твитом некоторые мужчины извинились за слова Купера. Один из них отметил, что на сегодняшний день «все наши самые сильные лидеры — женщины».

 Путин устроил чиновникам разнос
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
Партия Зеленского может сформировать однопартийное большинство
ФСБ увела сотрудника МЧС с планерки в мэрии Читы
В России ввели норму провоза в багаже фруктов и цветов
Собчак потребовала прекратить попрекать ее «Домом-2»
Metallica спела «Группу крови» на концерте в Лужниках
В Японии назвали дату подписания мирного договора с Россией
Здоровье
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак Жительница британского города Ноттингем обнаружила, что у нее есть онкологическое заболевание после того, как выпила немного вина.
Hi-Tech
Найден почти идеальный доступный планшет Хорошая камера, отличный звук, звонки и Instagram.
Авто
Новая Lada «для города»: цена — от 840 000 рублей На сайте марки Lada оказались опубликованы цены на новую версию модели XRAY Cross — с вариатором и двигателем Renault
Кино
Крид «женился» на Патриаршем мосту в Москве В столице продолжаются съемки мелодрамы «(Не) Идеальный мужчина»
Недвижимость
История москвички, перебравшейся в Вену
Названо число снимающих жилье россиян
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Дети
Чем заняться в дождь: 5 оригинальных идей Кроме мультиков, дома найдется много других интересных дел
Леди
Косы, конусы, осветление: история причесок Средневековья Мы погрузились в историю и посмотрели, как эволюционировала женская укладка с V по XV века.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь