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09:34 (мск), источник: РИА Новости

Здесь был викинг. Самые невероятные места, где жили наши предки

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. В 440 километрах от побережья Северного Ледовитого океана есть остров Жохова. Это перевалочный пункт для полярников на пути к Северному полюсу, и тут работают археологи. Именно на этом острове обнаружили самую северную стоянку каменного века. Ее возраст — восемь-девять тысяч лет.

Источник: CC0/

Арктические первопроходцы

Как выяснилось в нескольких научных экспедициях, несмотря на суровый климат, доисторические охотники подолгу задерживались на острове Жохова. Они мастерили сани, разводили породистых ездовых собак, а питались в основном мясом белых медведей, которые до сих пор тут встречаются.

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Древние обитатели Жохова оживленно торговали с соседними регионами. Об этом свидетельствуют найденные на стоянке орудия из вулканического обсидиана, ближайшее месторождение которого находится в тысячах километров — на Чукотке. Для того времени это сверхдальняя транспортировка.

Как предполагают исследователи, в ту эпоху остров был частью материка. После подъема уровня моря люди оттуда ушли.

Викинги, которые не справились

На территории российской Арктики, не отличающейся приятным климатом, постоянно селились люди. В прошлом году в арктической зоне Западной Сибири российские и южнокорейские ученые обнаружили хорошо сохранившиеся мумии здешних обитателей XII—XIII вв. — троих взрослых и ребенка шести-семи лет. Все были в саванах из березовой коры.

Это первые арктические мумии старше XV века, найденные в России. До сих пор подобные останки находили только в Гренландии и на Аляске — в основном в захоронениях эскимосов.

В Гренландии немало средневековых могил викингов. Заселив остров в 986 году (задолго до эскимосов), скандинавы продержались в этих суровых краях почти пятьсот лет. После чего два поселения викингов практически полностью вымерли. Из-за чего, так до конца и не понятно.

Есть несколько гипотез. Первая винит в геноциде скандинавов воинственных эскимосов, которые сами пытались колонизировать эти земли, вторая — морских разбойников. Согласно третьей версии, викинги вымерли из-за резкого похолодания климата и варварского отношения к природе.

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В XIV веке на Земле наступил так называемый «малый ледниковый период», который даже на юге Европы вызвал голод. Заниматься скотоводством и земледелием в Гренландии стало невозможно, а население не сумело переориентироваться на добычу морских зверей и рыб.

Кроме того, с Х века викинги выжигали гренландские леса под пастбища для скота, а для строительства жилищ использовали местный дерн, который очень медленно восстанавливался в суровых условиях. Все это привело к эрозии почв и нехватке дров для обогрева поселений в холодные зимы. Так резкое похолодание наложилось на локальную экологическую катастрофу и практически не оставило шансов на выживание.

Пустыня победила человека

Восемь тысяч лет назад климат Северной Африки был более влажным из-за муссонов. В пустыне Сахаре, покрытой в то время пышной растительностью, было несколько поселений охотников, собирателей и рыбаков. На тысячах наскальных рисунков — растения и цветы, охота на крупную дичь, выпас скота.

Среднегодовые температуры постепенно повышались, начались засухи, и уже пять с половиной тысяч лет назад север африканского континента окончательно превратился в пустыню.

Долгое время считалось, что в этом виноват человек, слишком рьяно взявшийся за скотоводство. Сейчас доказано, что это не так.

А древним людям, наоборот, удалось замедлить наступление пустыни, разработав сложную систему увлажнения сухих и малоплодородных почв и ухода за редкой растительностью.

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Казахская Атлантида

С 1960-х годов Аральское море на границе Казахстана и Узбекистана медленно усыхает. Озеро, считавшееся еще в середине прошлого века четвертым по размерам в мире, распалось на несколько отдельных водоемов. Площадь самого большого из них — всего около восьми квадратных километров.

Когда море стало уходить, на его обнажившемся дне ученые нашли руины древнего поселения — так называемое городище Арал-Асар XI—XIV вв. Примерно на двадцатиметровой глубине бывшего моря казахстанские исследователи раскопали хорошо сохранившийся мавзолей Кердери, средневековые погребения и фундаменты ремесленных мастерских. Через несколько лет в 25 километрах от Кердери археологи нашли второй мавзолей и еще одно поселение.

Сегодня считается, что в XI—XIV вв. на месте Аральского моря располагался большой город, большая часть которого до сих пор скрыта под водой.

А значит, озеро возникло совсем недавно в результате какого-то катастрофического события. Поэтому его нынешнее усыхание может быть не связано с хозяйственной деятельностью человека, как предполагалось ранее. Вполне вероятно, что вода уходит по естественным причинам.

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