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10:16 (мск), источник: РИА Новости

Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано

ВЕНА, 22 июл — РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, сообщили в пресс-службе организации.

Источник: РИА Новости

Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве.

Дипломат также служил в Организации Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии.

Специализировался на теме разоружения и нераспространения ядерного оружия.

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