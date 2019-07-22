10:16 (мск), источник: РИА Новости
Умер генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано
ВЕНА, 22 июл — РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано скончался на 73-м году жизни, сообщили в
Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году, до этого был послом и постоянным представителем Японии в агентстве.
Дипломат также служил в Организации Объединенных Наций (ООН), с 1972 года занимал различные посты в Министерстве иностранных дел Японии.
Специализировался на теме разоружения и нераспространения ядерного оружия.