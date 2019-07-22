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11:35 (мск), источник: РИА Новости

СТС опроверг информацию о закрытии сериала «Воронины»

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Сериал «Воронины» имеет стабильно высокие рейтинги и его закрытие не планируется, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала СТС.

Ранее актриса Екатерина Волкова на своей странице в Instagram посвятила пост окончанию проекта «Воронины». «На днях, когда мы с Егором (он же Костя), пришли в обычном режиме на работу и увидели нашу разобранную спальную комнату (она больше не требовалась для съемок), внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец», — написала она.

Во время загрузки произошла ошибка.
Если какой-то сериал дает хороший рейтинг, его продлевают все равно — в независимости от того, что хотят и что хотели (делать с проектом — ред.). Пока «Воронины» идут с очень стабильной хорошей долей, и если ориентироваться на цифры, о конце проекта речи не идет.
Пресс-служба телеканала СТС

Пост Волковой, отметил представитель СТС, может быть связан с тем, что между актерами, по всей видимости, прошел слух о закрытии проекта.

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