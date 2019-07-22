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11:39 (мск), источник: РИА Новости

Путин поздравил вдову Солженицына с юбилеем

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем главу благотворительного фонда Александра Солженицына Наталию Солженицыну, отметив ее вклад в сохранение трудов и идей писателя, цитирует текст телеграммы пресс-служба Кремля.

Источник: РИА Новости

Наталия Солженицына 22 июля отмечает свой 80-летний юбилей. Ранее Путин наградил ее орденом Святой великомученицы Екатерины за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.

«Вы посвятили свою жизнь, энергию, дар созидания развитию благотворительности и просветительства. Стояли у истоков востребованных образовательных, гуманитарных проектов. Среди них — Музей русского зарубежья, который стал центром сбережения огромного пласта отечественной истории и культуры, связанного с эмиграцией, ее творчеством, укладом и традициями», — говорится в телеграмме.

Президент также отметил, что работы Александра Исаевича Солженицына являются неотъемлемой частью духовного наследия России.

«Вы были и остаетесь единомышленником, самым близким соратником великого писателя. Многое делаете для сохранения его трудов и идей. Передаете потомкам память об этом ярком, уникальном человеке, о его роли в утверждении принципов справедливости и демократии в нашей стране», — добавляется в телеграмме.

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