@thebigoroyo pic.twitter.com/FpfkOuzWps— Steptoe (@Steptoesyard) July 18, 2019
12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Журналистка оконфузилась в прямом эфире (видео)
Но сумела посмеяться над собой.
Пользователь Twitter под ником Steptoe опубликовал короткий ролик, снятый во время прямой трансляции матча по крикету.
В один момент камера переключилась с поля на комментаторскую будку, где в это самое время журналистка на заднем плане решила воспользоваться дезодорантом.
Однако она быстро вспомнила, что идет прямой эфир и попыталась незаметно скрыться из поля зрения камеры.
Ей оказалась спортивная журналистка Иса Гуха, которая чуть позже сама опубликовала этот ролик у себя в Twitter с подписью: «Поймана на рабочем месте».
Екатерина Гура