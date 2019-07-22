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12:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Журналистка оконфузилась в прямом эфире (видео)

Но сумела посмеяться над собой.

Пользователь Twitter под ником Steptoe опубликовал короткий ролик, снятый во время прямой трансляции матча по крикету.

В один момент камера переключилась с поля на комментаторскую будку, где в это самое время журналистка на заднем плане решила воспользоваться дезодорантом.

Однако она быстро вспомнила, что идет прямой эфир и попыталась незаметно скрыться из поля зрения камеры.

Несмотря на то, что лица девушки не было видно, пользователи Сети узнали героиню сюжета.

Ей оказалась спортивная журналистка Иса Гуха, которая чуть позже сама опубликовала этот ролик у себя в Twitter с подписью: «Поймана на рабочем месте».

Екатерина Гура

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