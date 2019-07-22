Индия запустила к Луне экспедицию «Чандраян-2»

12:25 (мск), источник: РИА Новости
Трансляция запуска велась на сайте организации.
Характер этих неполадок так и не был раскрыт на официальном уровне. Ряд СМИ со ссылкой на собственные источники высказывали разные относительно случившегося, при этом большинство из них писали о проблемах в топливном отсеке
Миссия «Чандраян-2» является продолжением индийской лунной программы, начатой аппаратом «Чандраян-1», который был отправлен к Луне в октябре 2008 года. Этот аппарат проработал на лунной орбите 312 дней, а также отправил неё поверхность ударный зонд. «Чандраян-2», в свою очередь, является более сложным проектом, поскольку предусматривает посадку и доставку на Луну небольшого ровера, который в течение одного лунного дня (14 земных суток) будет заниматься изучением минералогического и элементного состава её поверхности.
Старт лунной экспедиции неоднократно переносился. Изначально планировалось, что ISRO отправит экспедицию в апреле 2018 года, затем — в октябре, после — в январе, апреле и мае 2019 года. При этом причины переноса старта миссии ни разу официально не озвучивались.
В случае успеха «Чандраян-2» Индия станет четвертой страной мира (наряду с США, Россией и Китаем), отметившей своё присутствие на спутнике Земли.