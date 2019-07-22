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13:04 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Участникам второго конкурса президентских грантов напомнили о сроках подачи заявки

До завершения приема заявок на второй конкурс президентских грантов 2019 года осталось 10 дней, прием заявок завершится 31 июля в 23.30 по московскому времени, напоминают в пресс-службе Фонда президентских грантов.

Источник: Reuters

При этом в фонде рекомендуют отправить материалы до 24 июля. В этом случае у авторов проектов останется время на устранение возможных технических ошибок, если они будут допущены при заполнении заявки. Итоги второго конкурса будут подведены к 14 октября, а начать реализацию поддержанных проектов можно будет с 1 ноября 2019 года.

В Фонде напомнили, что из 8 млрд рублей, предусмотренных в 2019 году на поддержку проектов некоммерческих организаций, по итогам первого конкурса организациям-победителям уже направлено 3,3 млрд рублей. В рамках второго конкурса будет распределено до 4,5 млрд рублей, следует из пресс-релиза Фонда, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

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Свои социальные проекты могут подать некоммерческие организации со всей России. Заявки принимаются в электронном виде на сайте Фонда президентских грантов президентскиегранты.рф. Вся конкурсная документация и подробные условия участия также доступны на сайте фонда в разделе «Конкурсы».

За два года в конкурсах президентских грантов победило 8 тыс. 430 проектов, от локальных до федерального масштаба, на общую сумму 17,8 млрд рублей. Поддержанные инициативы по всем 13 грантовым направлениям реализуются по всей стране.

В качестве примера реализуемых проектов в фонде привели петербургский проект «#БольшеЧемФутбол — социальная адаптация через спорт». Этот проект помогает воспитанникам детских домов найти наставников, с которыми они дважды в неделю встречаются на футбольном поле для совместных тренировок и подготовки к городским турнирам. Взрослые поддерживают своих младших товарищей, становятся для них примером и опорой. Кроме этого, участники всей командой ходят на матчи в качестве болельщиков, гуляют, играют в пейнтбол, отмечают праздники, обсуждают будущее. Проект получил поддержку в размере 2 млн 152 тыс. 097 рублей.

Еще один проект реализуется в деревне Кулиш Иркутской области. Здесь попечительский совет местной школы, также получивший президентский грант, запустил проект «Агростарт: молодые профессионалы для российского села». Ученики местных сельских школ под руководством научных консультантов и мастеров на базе лаборатории биотехнологий и агробизнеса «Агростарт» изучают вермикультивирование — процесс, при котором остатки производства в сельском хозяйстве перерабатываются дождевыми червями и бактериями. Школьники проводят эксперименты и научно-исследовательские опыты по производству биогумуса, оценивают его влияние на рост плодово-ягодных и овощных культур. Проект получил поддержку в размере 752 тыс. 390 рублей.

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На президентский грант реализуется и проект «Живое наследие: создание российской карты локальных культурных брендов». Свое отражение на карте найдут знаковые культурные бренды каждого региона России. Авторы проекта уверены, что выявление культурного кода места и формирование идентичности малых территорий будет способствовать возвращению к жизни многих локальных событий, ремесел и культурных практик через их продвижение и популяризацию. Проект получил поддержку в размере 6 млн 321тыс. 337 рублей.

Фонд президентских грантов начал работу 3 апреля 2017 года. Всего в течение 2017−2019 годов Фонд президентских грантов организовал пять конкурсов на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества, в которых приняли участие 19 тыс. 414 некоммерческих организаций. Ими было подготовлено и подано 44 тыс. 195 социально значимых проектов. По итогам пяти конкурсов поддержано 8 тыс. 430 проектов на общую сумму 17,8 млрд рублей.

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