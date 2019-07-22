13:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Олень стал звездой на помолвке американской пары (фото)
Потому что главное — вовремя появиться в нужном месте.
Американец Джейк Ли несколько недель готовился сделать своей возлюбленной Колби Уэйкли идеальное предложение руки и сердца. В назначенный день молодые люди отправились в Мичиганский государственный парк, где на уединенном пляже уже были приготовлены свечи и шампанское. Там же пару ждали музыканты и фотограф по имени Аннабель Кристина Кларк, которая должна была запечатлеть романтический момент.
Животное подошло к паре, все внимательно изучило и даже попробовало шампанское из бокала. Затем олень некоторое время позировал фотографу, а после гордо удалился.
Несмотря на появление неожиданного гостя, никто из присутствующих сильно не удивился, ведь пришедший олень — настоящая звезда этого парка. Зовут его Saugatuck Buck, он часто появляется на пляже и всегда пытается «пообщаться» с туристами в надежде выманить у них
В итоге, хоть олень и испортил задуманный романтический вечер, у этой пары теперь будут самые оригинальные фото с помолвки.
Екатерина Гура