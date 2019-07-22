Во Франции нашли подводную лодку, которая затонула больше 50 лет назад

«Мы только что нашли Minerve. Это успех, облегчение и технический подвиг. Я думаю о семьях, которые так долго ждали этого дня», — написала Парли в своем твиттере.
Три части подлодки нашли на глубине 2370 метров в 45 км от Тулона, где находится главная военно-морская база Франции. Опознать ее смогли по табличке с названием судна: три первые буквы MIN соответствуют имени Minerve. Поиски проводили специалисты американской компании по исследованию морского дна Ocean Infinity.
Minerve затонула в январе 1968 года всего за четыре минуты. На подлодке находились 52 человека.
Поисковую операцию, которая не принесла успеха, прекратили в 1970 году. Осенью 2018 года к властям с просьбой возобновить поиски обратились родственники пропавших подводников. Точные причины катастрофы до сих пор неизвестны. Предположительно, взрыв мог произойти из-за повреждений, которые лодка получила во время учений.