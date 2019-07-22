15:59 (мск), источник: RNS
Алексей Учитель приступил к съемкам фильма о смерти Виктора Цоя
Режиссер Алексей Учитель приступил к съемкам фильма «47» о событиях сразу после смерти
«Студия “Рок” при поддержке российского Фонда Кино, при участии латвийской кинокомпании Mistrus Media приступила к производству полнометражного фильма “47”. Сюжет фильма начинается в момент, когда на крутом повороте латвийской автотрассы внезапно оборвалась жизнь Виктора Цоя. Главным героем фильма становится тот самый водитель, в автобус которого врезался “Москвич” советской рок-звезды», — говорится в сообщении.
Съемки картины будут проходить в Латвии,
«На экране принципиально не будет актера, играющего Виктора Цоя. Образ
Среди актеров, которые примут участие в съёмках фильма, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и др.