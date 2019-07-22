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15:59 (мск), источник: RNS

Алексей Учитель приступил к съемкам фильма о смерти Виктора Цоя

Режиссер Алексей Учитель приступил к съемкам фильма «47» о событиях сразу после смерти рок-музыканта Виктора Цоя, сообщила пресс-служба кинокомпании Учителя «Рок».

Источник: Агентство «Москва»

«Студия “Рок” при поддержке российского Фонда Кино, при участии латвийской кинокомпании Mistrus Media приступила к производству полнометражного фильма “47”. Сюжет фильма начинается в момент, когда на крутом повороте латвийской автотрассы внезапно оборвалась жизнь Виктора Цоя. Главным героем фильма становится тот самый водитель, в автобус которого врезался “Москвич” советской рок-звезды», — говорится в сообщении.

Съемки картины будут проходить в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях.

«На экране принципиально не будет актера, играющего Виктора Цоя. Образ рок-идола будет складываться из деталей, через реплики и диалоги героев, через их эмоциональные реакции. По замыслу авторов, картина поможет приблизиться к разгадке феномена неугасающей популярности кумира миллионов», — отмечается в сообщении кинокомпании.

Среди актеров, которые примут участие в съёмках фильма, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник и др.

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