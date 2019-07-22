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15:09 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов. Об этом пишет Mirror.

Источник: athree23/СС0

Он называется тестом когнитивных способностей и был создан ученым еще в 2005 году в рамках исследования, однако в интернете его опубликовали только сейчас. В качестве эксперимента Фредерик предложил решить его трем тысячам человек из разных сфер и с различным уровнем образования, в том числе студентам Йельского и Гарвардского университета. Правильные ответы на все три вопроса нашли только 17 процентов участников.

Новость
Тест: проверьте, насколько вы молодой

Профессор называет вопросы теста простыми в том плане, что правильный ответ легко понять при объяснении, но для самостоятельного решения необходимо импульсивно «подавить» цифры, которые приходят на ум первыми.

В тест вошли следующие вопросы:

1. Совместная стоимость теннисной ракетки и теннисного мячика составляет 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?

2. Пяти машинам текстильной фабрики требуется пять минут, чтобы изготовить пять вещей. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

3. В пруду растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Если для того, чтобы они полностью заполнили озеро требуется 48 дней, то сколько дней нужно, чтобы они покрыли половину озера?

Наиболее распространенными ответами являются 10 центов, 100 минут и 24 дня соответственно, однако они неверны. Профессор утверждает, что каждый, кто отвечает не «10 центов» фактически дает правильный ответ. На самом деле верные результаты таковы: 5 центов, 5 минут, 47 дней.

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