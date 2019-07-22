Канадский полицейский во время пресс-конференции «превратился» в кота

В Канаде прошла пресс-конференция королевской конной полиции, посвященная двойному убийству молодой пары — 23-летнего парня и 24-летней девушки, которые путешествовали на автомобиле по Британской Колумбии и оказались застреленными на парковке.
От полиции выступала сержант Жанель Шойе, которая просила помощи у всех, кто мог видеть пару или что-либо знает об этом преступлении.
Чтобы расширить аудиторию, полиция решила транслировать выступление в Facebook, и тут случилось неожиданное: у офицера «выросли» кошачьи уши, а на лице появился нос с длинными усами. Полицейские быстро заметили неладное и перезапустили трансляцию, но кадры с нее успели попасть в интернет и наделали немало шума.
Стражи правопорядка позже официально извинились за инцидент и объяснили, что «кошачий» фильтр стоял в Facebook по умолчанию и они его просто сразу не заметили.
Кстати, это уже далеко не первый подобный случай с забавным фильтром. В июне в кота случайно «превратился» пакистанский политик Шаукат Юсафзай.