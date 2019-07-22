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16:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадский полицейский во время пресс-конференции «превратился» в кота

«Кошачий фильтр» в Facebook уже не в первый раз подводит серьезных людей.

В Канаде прошла пресс-конференция королевской конной полиции, посвященная двойному убийству молодой пары — 23-летнего парня и 24-летней девушки, которые путешествовали на автомобиле по Британской Колумбии и оказались застреленными на парковке.

От полиции выступала сержант Жанель Шойе, которая просила помощи у всех, кто мог видеть пару или что-либо знает об этом преступлении.

Чтобы расширить аудиторию, полиция решила транслировать выступление в Facebook, и тут случилось неожиданное: у офицера «выросли» кошачьи уши, а на лице появился нос с длинными усами. Полицейские быстро заметили неладное и перезапустили трансляцию, но кадры с нее успели попасть в интернет и наделали немало шума.

Стражи правопорядка позже официально извинились за инцидент и объяснили, что «кошачий» фильтр стоял в Facebook по умолчанию и они его просто сразу не заметили.

Кстати, это уже далеко не первый подобный случай с забавным фильтром. В июне в кота случайно «превратился» пакистанский политик Шаукат Юсафзай.

Екатерина Гура

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