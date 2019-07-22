17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пользователи Сети придумывают шутки и мемы после выступления Metallica
Музыкантам пророчат аншлаги в сельских ДК.
21 июля в Лужниках состоялся большой концерт группы Metallica, который запомнился неожиданным исполнением
После этого соцсети моментально наполнились любительскими записями выступления, а чуть позже концертное агентство Savshow показало фото с записями Роберта, по которым тот учил текст песни.
Мнение поклонников группы после кавера на «Кино» разделились:
Кстати, кавер на российских рокеров не был
Екатерина Гура