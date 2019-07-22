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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети придумывают шутки и мемы после выступления Metallica

Музыкантам пророчат аншлаги в сельских ДК.

Источник: РИА "Новости"

21 июля в Лужниках состоялся большой концерт группы Metallica, который запомнился неожиданным исполнением кавер-версии хита Виктора Цоя «Группа Крови». Причем пел в этот раз не фронтмен Джеймс Хетфилд, а басист Роберт Трухильо, которому аккомпанировал гитарист Кирк Хэммет.

После этого соцсети моментально наполнились любительскими записями выступления, а чуть позже концертное агентство Savshow показало фото с записями Роберта, по которым тот учил текст песни.

Мнение поклонников группы после кавера на «Кино» разделились: кто-то благодарил музыкантов за внимание к российским фанатам, а кто-то посчитал, что песню «Группа Крови» они исполнили недостаточно хорошо. Однако выступление породило множество шуток и мемов, а участникам Metallica предложили освоить и другие популярные российские хиты.

Кстати, кавер на российских рокеров не был чем-то уникальным. Уже несколько лет подряд Metallica периодически перепевает национальные хиты в разных странах мира.

Екатерина Гура

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