18:09 (мск), источник: Чердак
Закадровый смех действительно сделал шутки смешнее
Он подействовал даже на людей с аутизмом и синдромом Аспергера.
Чтобы выяснить, как закадровый смех влияет на восприятие шуток, ученые из Университетского колледжа Лондона заставляли добровольцев оценивать 40 несмешных шуток. Оказалось, что смех людей за кадром действительно влияет на оценку, причем гораздо лучше это работает с искренне выраженными эмоциями.
Создатели многих комедий используют закадровый смех, который обозначает места в сюжете, где нужно смеяться. Ученые решили выяснить, работает ли он и становятся ли дурацкие шутки смешнее после использования такого приема.
Для этого группе из 20
В следующей этапе эксперимента участвовали другие люди: 48 психически здоровых взрослых и 24 взрослых с аутизмом или синдромом Аспергера. Люди с такими расстройствами обычно плохо понимают юмор, поэтому они, возможно, оценили бы предложенные шутки
Каждому участнику обеих групп проигрывали все 40 шуток, рассказанных профессиональным комиком и записанным на магнитофон, в трех вариантах: обычном и двумя вариантами закадрового смеха — искренним или натужным. После каждой шутки участника просили оценить ее по той же шкале — от 1 до 7. Затем ученые проанализировали получившиеся результаты.
К удивлению ученых оказалось, что такая связь действительно существует. Шуткам с закадровым смехом обычные люди выставляли, в среднем, более высокий балл, чем тем же шуткам без смеха. При этом наиболее высоко испытуемые оценивали шутки с искренним закадровым смехом. Ту же взаимосвязь ученые обнаружили и у людей с аутическими расстройствами, с той разницей, что все шутки они оценили, в среднем, выше, чем их коллеги. Ученые связали это с тем, что люди из первой группы больше общаются с другими людьми, а потому могли слышать эти шутки раньше и знать, что они считаются глупыми, детскими и неловкими.
Правда исследователи подчеркивают, что механизм влияния остается неясным. Может быть, здесь работает «заражение» эмоцией или восприятие «одобрения» шутки другими, которое побуждает человека считать шутку смешнее, чем она есть на самом деле. Чтобы это выяснить, нужны дополнительные исследования.