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20:07 (мск), источник: Lenta.Ru

«Мисс Москва» заподозрили в неверности бывшему королю Малайзии

Юрист бывшего Верховного правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа (Koh Tien Hua) подтвердил, что его клиент развелся с обладательницей титула «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает сингапурское издание The Straits Times.

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Юрист утверждает, что развод был одобрен шариатским судом Келантана, а 22 июня о нем уведомили Воеводину. Ко также усомнился, что Мухаммад V действительно был отцом ее сына, который появился на свет в мае. «Пока не было никаких объективных доказательств по поводу биологического отца ребенка», — заявил он.

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Сама Воеводина уверяет, что никакого развода не было, и называет слухи провокацией. «Я была в России с ребенком, — цитирует The Straits Times интервью “Мисс Москва” малайзийскому сайту Malaysiakini. — В июне нас не было в Сингапуре, чтобы оформлять развод».

Шариатский суд Сингапура также опроверг сообщения о разводе. Как выяснило РИА Новости, в реестре организации нет сведений, что эта пара подавала документы на развод.

О разводе Мухаммада V Келантана Султана с российской женой стало известно 17 июля. По информации малайзийской газеты New Straits Times, супруги подали документы на развод в суд Сингапура 22 июня текущего года, а процедура оформления завершилась 1 июля.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Верховный правитель Малайзии Мухаммад V женился на Оксане Воеводиной, в 2015 году победившей в конкурсе красоты «Мисс Москва». В январе он отрекся от престола, сохранив за собой лишь титул султана Келантана.

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