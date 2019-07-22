19:35 (мск), источник: РИА Новости
Скоростную автотрассу М11 предложили назвать «За шавермой/За шаурмой»
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Новую скоростную платную автотрассу М11
«Мы внимательно следим за тем, какие варианты вы присылаете в качестве названия трассы М11. Среди них есть интересные и необычные. Например, “За шавермой/За шаурмой”. Представьте, сколько сложностей возникнет во время презентации на других языках! Так что, увы, но этот вариант из гонки выбывает. А еще вы присылаете названия типа “Скандинавия”, “Россия”. Здесь мы хотим заострить ваше внимание на том, что эти названия уже заняты. Например, “Скандинавия” — это федеральная дорога А181, а “Россия” — это трасса М10», — отмечает компания.
Как пояснил РИА Новости представитель «Автодора», статистика по предложениям будет подведена 24 июля и 25 самых популярных названий будут выставлены на голосование в соцсети, а само голосование продлится до начала августа, после чего будут подведены итоги и объявлены финалисты.
В начале июля госкомпания пустила движение по очередному платному участку М11 — с 97 по 149 километры в Московской и Тверской областях. Он является альтернативой достаточно напряжённой дороге М10 «Россия», проходящей через населённые пункты со светофорами. Оператор нового участка дороги М11 — ООО «Объединённые системы сбора платы», оказывает услуги в соответствии с операторским соглашением, заключенным с госкомпанией «Автодор». Ряд участков трассы уже запущены в эксплуатацию на платной основе, полностью новая дорога, как предполагается, будет открыта в сентябре 2019 года.