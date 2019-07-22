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20:30 (мск), источник: Daily Storm

«Они молодцы: взяли, что попроще»: Лоза оценил кавер «Группы крови» от Metallica

По мнению музыканта, для всемирно известных американских металлистов играть песни группы «Кино» проще, чем улыбаться.

Источник: РИА "Новости"

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал Daily Storm, что Metallica, сыграв 21 июля на стадионе «Лужники» кавер-версию «Группы крови» «Кино», поступила профессионально: исполнив не очень сложную композицию, известные американские музыканты дали возможность спеть залу вместе с ними, заодно угодив публике. Он отметил, что поступил бы сам точно так же.

Они [Metallica] молодцы, взяли то, что попроще: четыре аккорда, мало текста. Для такого уровня группы исполнение песен «Кино» — как улыбнуться, эдакий реверанс в сторону России. Они не пытались понять эту песню, о чем там речь. Они ведь так и поступают: в каждой стране выбирают какую-либо песню, которую там любят. Это правильный ход: выбрать простенькую песню и худо-бедно сыграть. Я бы тоже так сделал.
Юрий Лоза

«Я посмотрел, а там больше половины песни народ пел. Они держат ритм железно, гитаристы хорошие, что там играть-то?! А народу понравилось. Вот группа Kiss на своем концерте пролетела: могли бы сыграть что-то из “Ласкового мая”, и народ бы подхватил», — подчеркнул певец.

Новость
Опубликована «шпаргалка» музыкантов Metallica с текстом «Группы крови»

В 2016 году Лоза в интервью Национальной службе новостей (НСН) заявил, что группа Metallica по праву считается популярной группой, потому что она это заслужила. По его мнению, у данного коллектива нет недоброжелателей, и все ее обожают, несмотря на то, что у Metallica «нет мелодичных песен». И тем не менее ей удалось завоевать «свое место под солнцем», добавил он и с сожалением отметил, что современная молодежь все меньше слушает тяжелую музыку.

21 июля музыканты группы Metallica, а именно басист Роберт Трухильо и гитарист Кирк Хэммет, в рамках мирового тура исполнила на стадионе «Лужники» кавер на песню «Группа крови» «Кино». Большую часть композиции хором пели зрители. Отмечается, что это распространенная для музыкантов практика: в Германии Metallica, к примеру, исполняла песню Engel группы Rammstein, а в Манчестере — I Wanna Be Adored английской группы The Stone Roses.

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