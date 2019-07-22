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21:22 (мск), источник: RNS

Телеведущий Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал информацию ФБК о наличии у него вида на жительство в Италии.

Источник: РИА "Новости"

«Лёшик, ты же вроде юрист, а опять мимо. Этот статус у меня уже много лет. И он НЕ даёт права на гражданство и не даёт права на работу. Спроси у Волкова и Гудкова или своих юристов, которые у тебя занимались Черногорией они объяснят. И ты так и не ответил. Так кто перечислил тебе биткойны за публикации обо мне», — написал Соловьев в своем Telegram-канале, обращаясь к основателю ФБК Алексею Навальному, который ранее сообщил о ВНЖ Соловьева в Италии.

Ранее ФБК сообщало о наличии у телеведущего и журналиста ВГТРК Сергея Брилева британского гражданства. Сам журналист позднее подтвердил, что является гражданином Великобритании, отметив, что это не является нарушением законодательства.

Он также уточнил, что принадлежащая ему собственность в Лондоне была приобретена на средства, источники которых известны налоговым и финансовым органам. Брилев добавил, что никогда не скрывал эту информацию.

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