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01:33 (мск), источник: РИА Новости

Стало известно, почему Metallica спела «Группу крови» на концерте в Москве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Организатор концерта Metallica в Москве, глава группы компаний SAV Entertainment и «Русский Шоу — Центр» Владимир Зубицкий объяснил, почему группа исполнила в «Лужниках» песню Виктора Цоя «Группа крови».

Источник: РИА "Новости"

По его словам, музыкальный коллектив всегда исполняет знаковую песню страны, в которой выступает.

«Metallica вообще во всех выступлениях в разных странах исполняет сейчас какую-то знаковую песню этой страны. У них существует достаточно серьезный профессиональный менеджмент, который этим всем занимается», — сказал организатор в комментарии РБК.

Он также выразил мнение, что иностранная группа сделала правильный выбор и серьезно подготовилась к номеру.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Это отрепетированная история, она разовая, но отрепетированная. Под эту песню сделан специальный видеоряд, это работа не одного и не двух дней», — подчеркнул Зубицкий.

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Кроме того, он заявил, что о намерении Metallica исполнить «Группу крови» организаторам стало известно лишь за час-полтора до выхода группы на сцену.

«Это суперзвезды, они к этому относятся очень серьезно. К России они относятся с таким пиететом, очень нравится наша публика», — заключил Зубицкий.

Metallica существует с 1981 года, ее основали вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих, который придумал название для коллектива. Их музыка считается классикой трэш-метала, оказавшей значительное влияние на развитие этого жанра. За годы деятельности Metallica выпустила десять студийных альбомов, не раз получавших статус платиновых, и неоднократно становилась лауреатом престижных премий, в том числе «Грэмми». Вечером минувшего воскресенья группа выступила на стадионе «Лужники» в Москве.

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