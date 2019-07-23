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10:27 (мск), источник: РИА Новости

В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. Руководство парка Дружбы в Благовещенске решает, где разместить арт-объект в виде гигантского пельменя, который представители творческого объединения запустили плавать на озере, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

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В Instagram-аккаунте парка разместили фото плавающего пельменя с подписью «творческая молодежь Благовещенска изготовила 10-килограммовый пельмень. Вот такой арт-объект появился в парке Дружбы». Спустя некоторое время там же опубликовали видео того, как пельмень вытаскивают из озера. Администрация парка написала, что «несогласованные с учреждением арт-объекты не должны самостоятельно появляться». Также там отметили, что пельмень увезли на хранение на склад ждать своего хозяина. Местные СМИ сообщили, что объект из эпоксидной смолы и стекломата должен был стать альтернативным символом дружбы России и Китая. Строения в парке стилизованы под китайскую архитектуру.

«Из-за неоднозначной реакции решили убрать объект (с озера). Выбрасывать его не будут, сейчас думают, что с ним делать дальше», — сказал собеседник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее история с пельменями произошла во Владивостоке. Там посетитель выставки в Центре современного искусства «Заря» подбросил в качестве экспоната пельмени, сделанные из бумаги и жевательной резинки, смотритель их нашел достаточно быстро. Отмечалось, что автор тщательно готовился к такой шутке и даже оставил у экспоната свои данные.

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