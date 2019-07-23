10:27 (мск), источник: РИА Новости
В благовещенском парке из озера выловили десятикилограммовый пельмень
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл — РИА Новости. Руководство парка Дружбы в Благовещенске решает, где разместить
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«Из-за неоднозначной реакции решили убрать объект (с озера). Выбрасывать его не будут, сейчас думают, что с ним делать дальше», — сказал собеседник.
Ранее история с пельменями произошла во Владивостоке. Там посетитель выставки в Центре современного искусства «Заря» подбросил в качестве экспоната пельмени, сделанные из бумаги и жевательной резинки, смотритель их нашел достаточно быстро. Отмечалось, что автор тщательно готовился к такой шутке и даже оставил у экспоната свои данные.