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12:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

Тысячи людей собираются на охоту за Лох-несским чудовищем

Развернувшаяся в «Фейсбуке» кампания, призывающая как можно больше людей принять участие в поисках Лохнесского чудовища, обеспокоила британское Национальное королевское общество спасения на воде (RNLI).

Источник: GETTY IMAGES

Уже около 18 тысяч пользователей «Фейсбука» заявили, что намерены отправиться на поиски чудовища, а еще 38 тысяч подумывают о том, чтобы присоединиться.

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Идея была позаимствована от кампании «Взять штурмом Зону 51», которая призывает тысячи людей одновременно ворваться на эту базу ВВС США, расположенную на юге штата Невада и предположительно проводящую военные эксперименты, чтобы узнать, не скрывают ли американские власти правду об НЛО.

Но служба RNLI на озере Лох-Несс предупреждает, что поиски чудовища могут быть опасными, так как озеро очень глубокое.

Спасатели (все они — волонтеры) говорят, что не смогут справиться с инцидентами на воде, если на озере будут тысячи человек, так как у них нет таких ресурсов, как у американской армии.

Мероприятие назначено на 21 сентября.

Представительница RNLI на озере Лох-Несс сказала:

Может показаться, что в отсутствие американских военных штурмовать Лох-Несс менее опасно, чем Зону 51, но у нас тут своих проблем хватает.

«Наш спасательный катер Atlantic 85 очень эффективен, но его одного недостаточно для такого скопления народа», — предупредила она, добавив, что если забыть обо всех шутках про Лохнесское чудовище, стоит иметь в виду некоторые факты про озеро.

Озеро очень глубокое и довольно холодное — средняя температура воды в нем всего 6 градусов Цельсия.

Погода здесь очень переменчивая, и волны иногда достигают четырех метров в высоту. Кроме того, поскольку озеро не соленое, если человек окажется в воде, ему будет сложнее держаться на поверхности.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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