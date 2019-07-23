10:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф заснял подглядывающую бородатую неясыть (фото)
Увидеть гнездо этой птицы удается редко.
Канадский фотограф дикой природы Кевин Липпе сделал впечатляющий снимок бородатой неясыти.
44-летний наблюдатель за птицами живет в Британской Колумбии, где гнездится немало совиных. Фотограф отправился на поиски птиц возле города Камплус и заметил перо, прилипшее к стволу ели.
«Когда я присмотрелся к дереву, то заметил
По словам фотографа, он был ошеломлен и едва мог сдержать волнение.
Бородатая неясыть — одна из самых крупных птиц из семейства совиных. Размах крыльев птицы достигает 1,5 м. Распространена в Канаде, а также от Кольского полуострова до гор Приморья.
Анна Лысенко