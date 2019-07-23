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10:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф заснял подглядывающую бородатую неясыть (фото)

Увидеть гнездо этой птицы удается редко.

Канадский фотограф дикой природы Кевин Липпе сделал впечатляющий снимок бородатой неясыти.

44-летний наблюдатель за птицами живет в Британской Колумбии, где гнездится немало совиных. Фотограф отправился на поиски птиц возле города Камплус и заметил перо, прилипшее к стволу ели.

«Когда я присмотрелся к дереву, то заметил ярко-желтый глаз бородатой неясыти, смотрящей на меня сквозь дыру в коре», — рассказал он.

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По словам фотографа, он был ошеломлен и едва мог сдержать волнение.

Бородатая неясыть — одна из самых крупных птиц из семейства совиных. Размах крыльев птицы достигает 1,5 м. Распространена в Канаде, а также от Кольского полуострова до гор Приморья.

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Анна Лысенко

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