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12:20 (мск), источник: Esquire

В США собаки спасли своего хозяина, застрявшего по колено в грязи

Питомцы начали громко лаять и привлекли внимание проезжающих мимо велосипедистов, которые помогли их хозяину.

В штате Мэриленде в США две собаки спасли своего 87-летнего хозяина, который застрял по колено в грязи. Об этом сообщает NBC Washington.

Инцидент произошел на реке Потомак, возле плотины Брукмонт. Мужчина играл там со своими двумя собаками. Он ступил на грязную поверхность, чтобы забрать палку, которой играл со своими питомцами, но под ним оказалось болото, которое начало его затягивать.

Поняв, что их хозяину грозит смертельная опасность, псы стали громко лаять и привлекли внимание проезжавших в 50 метрах велосипедистов. Обнаружив 87-летнего мужчину, застрявшего в болоте, велосипедисты помогли мужчине и вызвали на место спасателей и врачей.

После осмотра врачи сообщили, что мужчина не пострадал.

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