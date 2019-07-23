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12:37 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил учесть мнение жителей Архангельской области по вопросу о полигоне «Шиес»

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона «Шиес».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам пленарного заседания VI Медиафорума независимых региональных и местных средств массовой информации «Правда и справедливость».

«Правительству Архангельской области и правительству Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых коммунальных отходов», — говорится в перечне поручений.

Доклад по этой теме должен быть представлен президенту до 1 сентября 2019 года.

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Проект «Шиес»

«Шиес» — резонансный проект строительства объекта для складирования брикетированного мусора из Москвы в Архангельской области по шведской технологии. Он был признан приоритетным, инвестиции в него оцениваются в 10,5 млрд рублей.

Первая очередь «Шиеса», которую рассчитывают ввести в эксплуатацию в 2021 году, будет включать в себя две карты (части) полигона по 7,5 га каждая. Они смогут принять порядка 2 млн тонн брикетированных отходов, пока не достигнут около 30 м в высоту. По данным регионального оператора по вывозу отходов Архангельской области, пока «Шиеса» нет в территориальной схеме региона, это значит, что на него не будет свозиться местный мусор.

Вместе с созданием объекта инвестор обязуется развивать социальную инфраструктуру Ленского района, в котором он будет находиться. Жители ближайших поселений и экологические активисты выступили против реализации проекта, полагая, что он нанесет вред окружающей среде, и неоднократно проводили митинги.

16 мая, выступая на форуме ОНФ, президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос со строительством полигона в Архангельской области «не может решаться келейно», без учета мнения людей. 10 июня инвестор технопарка открыл информцентр на станции Шиес прямо у строительной площадки, в котором компания будет открыто рассказывать о проекте, и таким образом «перезапустил» диалог с общественностью.

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