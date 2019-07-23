Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 «Здоровая еда» отправила десятки москвичей на больничные койки Люди отравились сэндвичами и салатами из вендинговых аппаратов
Фоторепортажи
10Столицу США затопило
22Республика строгого режима
13:41 (мск), источник: Lenta.Ru

Принц Бельгии проигнорировал гимн страны из-за смартфона

Принц Бельгии Лоран во время исполнения гимна страны на военном параде переписывался в мессенджерах и звонил по телефону. Об этом сообщает Daily Mail.

Источник: Reuters

По данным издания, инцидент произошел 21 июля во время празднования 188-летия независимости Бельгии. На торжествах также присутствовали другие представители королевской семьи, включая короля Филиппа.

55-летний принц, который пришел на церемонию в парадном мундире, достал телефон сразу после начала исполнения гимна Бельгии. Затем Лоран совершил телефонный звонок, однако после замечания жены решил убрать смартфон в карман.

Это не первый случай, когда принца Бельгии критикуют за его поведение на военных парадах, отмечает Daily Mail. Во время последних двух церемоний Лоран также общался в мессенджерах и по телефону, а в 2014 году принц уснул во время торжеств.

В 2011 году полиция Брюсселя задержала Лорана за нарушение правил дорожного движения. Члена королевской семьи остановили в центре города за рулем спортивного Fiat Punto Abarth. В итоге его лишили водительских прав на две недели.

Читайте также
 Путин назвал причину для отказа от президентства
За ночь с ней мужчины были готовы отдать жизнь
СК сообщил о задержании руководителей сгоревшего детского лагеря
Эксперты сообщили об аномальном притоке мигрантов в Россию
Летевший в Москву самолет вернулся в Анталью
Банки предупредили о проблемах с платежными терминалами
Не всё в дом. Какие сувениры не стоит везти из отпуска
В Благовещенске из озера выловили десятикилограммовый пельмень
Путин поручил учесть мнение жителей по вопросу полигона «Шиес»
Здоровье
10 продуктов, которые помогут пережить похмелье Пить вредно, но практически каждый время от времени это делает.
Hi-Tech
WhatsApp появился на миллионах кнопочных телефонов Приложение мессенджера появилось в магазине приложений операционной системы KaiOS.
Авто
Кроссовер Kia Seltos — «Крете» придётся потесниться Мы протестировали горячую корейскую новинку, которая появится и на российском рынке
Кино
Муравьева, Шпица, Гузеева: открытие кинофестиваля в Ессентуках Смотр «Хрустальный источникъ» посетили не только отечественные знаменитости, но и легенда французского кино Пьер Ришар
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Про свадьбу 464
Вы бы согласились? 335
Проблемы с мужем,нужен совет 239
Зачем люди на площадке спрашивают сколько лет ребенку? 170
Леди
Моника Левински: как теперь выглядит героиня скандала (фото) 23 июля исполняется 46 лет Монике Левински — возможно, единственной женщине в истории США, у которой был секс в Овальном кабинете.
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь