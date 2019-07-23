13:41 (мск), источник: Lenta.Ru
Принц Бельгии проигнорировал гимн страны из-за смартфона
Принц Бельгии Лоран во время исполнения гимна страны на военном параде переписывался в мессенджерах и звонил по телефону. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, инцидент произошел 21 июля во время празднования 188-летия независимости Бельгии. На торжествах также присутствовали другие представители королевской семьи, включая короля Филиппа.
Это не первый случай, когда принца Бельгии критикуют за его поведение на военных парадах, отмечает Daily Mail. Во время последних двух церемоний Лоран также общался в мессенджерах и по телефону, а в 2014 году принц уснул во время торжеств.
В 2011 году полиция Брюсселя задержала Лорана за нарушение правил дорожного движения. Члена королевской семьи остановили в центре города за рулем спортивного Fiat Punto Abarth. В итоге его лишили водительских прав на две недели.