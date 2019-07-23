Ирландская бабушка подписала поздравительную открытку дочери и стала звездой соцсетей

Пользователь Twitter из Ирландии по имени София Кэдоган в конце июля опубликовала на своей странице забавный пост с фотографией открытки, которую подписала ее бабушка. Пожилая женщина поздравляла свою дочь, живущую в Англии, с прошедшим днем рождения и попросила вторую дочь (маму Софии) эту самую открытку отправить почтой.
Внутри открытки уже была напечатана фраза «С любовью», к которой 80-летняя бабушка добавила: «Сандра, с прошедшим днем рождения!».
Но окончание поздравления оказалось весьма необычным. Внизу открытки старушка написала: «Бренден Грейс умер».
Пользователи Twitter пришли в восторг от этой открытки и признали, что многие бабушки грешат подобным, пытаясь рассказать обо всех новостях в одном письме или разговоре.
Кстати, в комментариях объявилась женщина, которая была знакома с покойным мужчиной из открытки. Она переслала пост его дочери, и та тоже не удержалась от смеха.