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15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ирландская бабушка подписала поздравительную открытку дочери и стала звездой соцсетей

И пользователи узнали в старушке своих родных.

Пользователь Twitter из Ирландии по имени София Кэдоган в конце июля опубликовала на своей странице забавный пост с фотографией открытки, которую подписала ее бабушка. Пожилая женщина поздравляла свою дочь, живущую в Англии, с прошедшим днем рождения и попросила вторую дочь (маму Софии) эту самую открытку отправить почтой.

Моя 80-летняя бабушка подписала эту открытку на день рождения для своей дочери и дала ее моей маме.

Внутри открытки уже была напечатана фраза «С любовью», к которой 80-летняя бабушка добавила: «Сандра, с прошедшим днем рождения!».

Но окончание поздравления оказалось весьма необычным. Внизу открытки старушка написала: «Бренден Грейс умер».

Пользователи Twitter пришли в восторг от этой открытки и признали, что многие бабушки грешат подобным, пытаясь рассказать обо всех новостях в одном письме или разговоре.

Кстати, в комментариях объявилась женщина, которая была знакома с покойным мужчиной из открытки. Она переслала пост его дочери, и та тоже не удержалась от смеха.

Мел (дочь покойного): Я даже не знаю, смеяться мне или плакать! Линда: Смейся! Ему бы точно это понравилось.

Екатерина Гура

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