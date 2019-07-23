16:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Описана самая маленькая акула в мире
Ее ближайшую родственницу можно увидеть в
Самая маленькая в мире акула обитает в Мексиканском заливе и похожа на крошечного кашалота.
Это новый вид, который получил название Mollisquama mississippiensis. Он описан исследователями в свежем журнале Zootaxa.
Mollisquama mississippiensis принадлежит к роду маллисквама. Первую представительницу этого рода выловили в 1979 году у северного побережья Чили. Долгие годы это была единственная пойманная маллисквама. Вид получил название Mollisquama parini. Экземпляр входит в коллекцию Зоологического музея в
Только в 2010 году ученым удалось поймать в Мексиканском заливе второго представителя рода. Mollisquama mississippiensis достигает в длину всего 14 см. У нее на 10 позвонков меньше, чем у родственницы с побережья Чили, а также совсем другие зубы.
Акула обитает на глубине. Ученые допускают, что в глубоких водах Мексиканского залива будет найден еще не один новый вид животных.
Анна Лысенко