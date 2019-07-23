17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон заснял большую белую акулу около австралийского пляжа
Тремя неделями ранее акула в этом районе напала на человека.
Беспилотник заснял четырехметровую большую белую акулу, плавающую вдоль самых популярных пляжей Сиднея в Австралии.
Как только хищницу заметили, спасатели предупредили серферов и пловцов о потенциальной опасности. Акула вскоре уплыла на север, откуда спасатели на водных мотоциклах отогнали животное дальше от берега.
В начале июля на сиднейском пляже акула атаковала 50-летнего мужчину. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
В конце июня на Багамских островах от нападения акул скончалась 21-летняя американка.
Анна Лысенко