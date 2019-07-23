Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Не всё в домКакие сувениры не стоит везти из отпуска
Фоторепортажи
23Показаны самые яркие участники Earth Photo 2019
12Высадке человека на Луну исполнилось 50 лет
18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит шотландский «город-призрак» (фото)

Там все еще живут около 20 человек.

Небольшой городок под названием Клун Парк, являющийся частью Порт-Глазго в Шотландии, был основан в 1920-х годах. В то время здесь кипела жизнь: функционировал большой порт и находились строительные верфи. В районе Клун Парк специально для рабочих были построены многоквартирные дома, магазины, школа и большая церковь. Но со временем район опустел: местные жители стали перебираться в Порт-Глазго и другие крупные города, а здания, построенные 100 лет назад, пришли в негодность.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас Клун Парк называют «городом-призраком» и крайне неблагополучным местом, где собираются недобропорядочные шотландцы. Окна в большинстве зданий выбиты, на крышах растут деревья, а улицы заполнены мусором. Магазины и все общественные заведения тут не работают уже очень давно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

В начале 2000-х годов местные власти решили восстановить городок, но сумма оказалась такой большой, что проще было снести старые дома и на их месте построить все заново.

Но тут чиновники столкнулись с неожиданной проблемой — в городке еще остались жители.

Около 20 человек живут здесь в своих квартирах, а некоторые даже снимают жилье. Для тех, кто работает в Порт-Глазго, арендовать квартиру в Клун Парк — отличный выход, ведь это стоит смешных денег. При этом, по словам тех, кто так и не решился уехать из заброшенного города, жить здесь не так уж и плохо, даже несмотря на высокую преступность.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
СК сообщил о задержании руководителей сгоревшего детского лагеря
Российский боксер умер в США после полученных в бою травм
Восстановлена хронология исчезновения президента Туркменистана
Российско-китайское патрулирование вызвало международный скандал
Гарри Поттер вырос: роли, в которых не узнать Дэниэла Рэдклиффа
Эксперты сообщили об аномальном притоке мигрантов в Россию
Здоровье
8 привычек, которые помогут похудеть во сне «Похудение во сне» звучит как рекламный слоган, хотя это нормальный физиологический процесс. Главное — «включить» его. Для этого нужно лишь обзавестись парой новых привычек.
Hi-Tech
WhatsApp появился на миллионах кнопочных телефонов Приложение мессенджера появилось в магазине приложений операционной системы KaiOS.
Авто
Кроссовер Kia Seltos — «Крете» придётся потесниться Мы протестировали горячую корейскую новинку, которая появится и на российском рынке
Кино
Звезда «Холостяка» сыграла актрису фильмов «для взрослых» Снежана Самохина снялась в новом провокационном проекте Тины Канделаки
Недвижимость
История россиянки, перебравшейся в Вену
В Европе сдают квартиру как в сериале «Чернобыль»: фото
Россиян оставили без скидок на жилье
Как выглядит город рядом с космодромом
Популярные темы на «Детях»
Проблемы с мужем,нужен совет 333
Зачем люди на площадке спрашивают сколько лет ребенку? 189
Что это 153
Помощь родителям 148
Леди
Моника Левински: как теперь выглядит героиня скандала (фото) 23 июля исполняется 46 лет Монике Левински — возможно, единственной женщине в истории США, у которой был секс в Овальном кабинете.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь