18:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит шотландский «город-призрак» (фото)
Там все еще живут около 20 человек.
Небольшой городок под названием Клун Парк, являющийся частью
Сейчас Клун Парк называют «городом-призраком» и крайне неблагополучным местом, где собираются недобропорядочные шотландцы. Окна в большинстве зданий выбиты, на крышах растут деревья, а улицы заполнены мусором. Магазины и все общественные заведения тут не работают уже очень давно.
В начале 2000-х годов местные власти решили восстановить городок, но сумма оказалась такой большой, что проще было снести старые дома и на их месте построить все заново.
Около 20 человек живут здесь в своих квартирах, а некоторые даже снимают жилье. Для тех, кто работает в
Екатерина Гура