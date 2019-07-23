Росстат объяснил аномальный рост притока мигрантов новым подходом к сбору статистики

Число прибывших в первом квартале 2019 года было наибольшим за все последнее десятилетие, а динамика по сравнению с предыдущими годами выглядит «аномальной», подчеркивали исследователи. Первым на публикацию обратил внимание РБК.
В январе-апреле прирост составил 98 тысяч человек, тогда как в январе-апреле 2018 года — 57,1 тысяч. Рост был полностью обеспечен увеличением числа прибывших в страну — 218,6 тысячи против 177,3 тысячи за соответствующий период прошлого года. При этом число выбывших практически не изменилось, следует из данных Росстата.
Росстат объяснил происходящее тем, что МВД стало предоставлять более полные статистические данные.
С 1 января 2019 года вместо листков статистического учета прибытия и выбытия приказом Росстата были введены новые формы федерального статистического наблюдения, напомнило РБК статистическое ведомство.
«Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным. Никаких изменений в методологии за данный период не произошло», — сообщил Росстат.
Также увеличение числа мигрантов за январь-апрель 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло за счет тех, кто получил в России временную регистрацию, тогда как миграция в пределах страны, напротив, сократилась, сообщил Росстат.
Большая часть из временно зарегистрированных в России получили регистрацию на срок от девяти до 12 месяцев, поэтому к концу 2019 — началу 2020 года можно ожидать роста числа тех, кто Россию покинет, указывает ведомство. А за январь—май 2019 года ситуация с числом мигрантов по сравнению с прошлым годом осталась без изменений, добавили в ведомстве.
Чем отличаются «более полные данные» МВД
Новая форма отчетности, о которой напомнил Росстат, предписывает органам МВД передавать информацию о мигрантах в органы статистики. Иными словами, была создана нормативно-правовая база и учет стал более полным, пояснила РБК заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.
В 2018 году в МВД был принят новый административный регламент по регистрации населения, который не предполагал обязательного составления первичных форм учета мигрантов, сказала она. В итоге имел место очень большой недоучет миграции. «В прошлом году во многих регионах органы статистики столкнулись с отказом МВД предоставлять информацию, потому что это не было предписано им никаким документом», — говорит Чудиновских. По ее оценкам, недоучет мигрантов в 2018 году мог составить до 20%.