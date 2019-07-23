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19:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Ну что, ребята, полетели?»: Как прошел эксперимент по имитации полета на Луну

6 человек провели 120 дней в изоляции, имитируя полет на Луну. Русская служба Би-би-си встретилась с участниками эксперимента «SIRIUS-19» до его начала и после.

В Москве завершился 4-х месячный эксперимент «SIRIUS-19», который по сути можно назвать репетицией полета на Луну. Трое мужчин и три женщины из России и США провели 120 дней в изоляции, чтобы ученые смогли понять — как длительное существование в замкнутом пространстве влияет на психику и физиологическое состояние человека.

Участники эксперимента жили в комплексе из 5 модулей и выполняли различные задания.

Полученные данные найдут применение на Международной космической станции и при освоении дальнего космоса.

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