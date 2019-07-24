00:51 (мск), источник: Известия
В неоплатном дыму: в курилки аэропортов предложили пускать за деньги
Депутаты готовят поправки ко второму чтению законопроекта о возвращении спецкомнат в воздушные гавани.
Курилки в аэропортах могут стать платными. Законопроект об их возвращении в воздушные гавани Госдума недавно приняла в первом чтении. А уже ко второму чтению депутаты намерены предложить поправки о введении платы за вход в курительные комнаты, рассказал «Известиям» первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федот Тумусов. По его мнению, цена должна составлять 50−100 рублей. Общественники считают, что курилки вообще нельзя возвращать в аэропорты, так как это приведет к загрязнению воздуха и в соседних помещениях. В Минздраве также ранее выступали против законопроекта. Рассмотрение документа во втором чтении намечено на осеннюю сессию.
Депутаты готовят поправки к законопроекту, разрешающему курительные комнаты в «чистых зонах» аэропортов, принятому в первом чтении 16 июля. Как рассказал «Известиям» Федот Тумусов («Справедливая Россия»), вход в курилки должен быть платным. По его словам, оборудование таких комнат стоит денег — и эти расходы аэропорты явно переложат на пассажиров.
— Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами, — подчеркнул Федот Тумусов. — Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять 50−100 рублей.
По словам парламентария, правительству следует в отдельном
— Мы уверены, что никакого запаха и дыма около таких комнат быть не должно, то есть аэропорты должны закупить соответствующие вентиляционные системы, — отметил депутат.
Второе чтение законопроекта, возвращающего курилки в аэропорты (поправки в 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма…»), запланировано на осеннюю сессию, сказал «Известиям» автор документа первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия»). Свои предложения о корректировке документа парламентарии и ведомства должны внести до 14 августа, следует из базы нижней палаты парламента.
Необходимость курилок в аэропортах автор законопроекта объясняет тем, что их размещение позволит избежать правонарушений: сейчас пассажиры дымят в любых доступных помещениях воздушных гаваней, в частности в туалетах и комнатах матери и ребенка.
Сергей Боярский считает, что делать вход в курилки платным — достаточно спорное предложение.
— Мы не можем обязать аэропорты создавать такие условия для граждан. А кроме того, неясно, какой должна быть плата за вход, — отметил парламентарий. — При этом я считаю правильным делать такие комнаты отдельными и с затемненными стенами, хотя это не вопрос законотворчества. Детали следует прописывать в рамках отдельных технических условий, которые должны быть определены позже, после принятия закона.
Правительство в лице Минздрава уже заявило о своем концептуальном решении: продажа табачных изделий должна быть прекращена к 2050 году, напомнил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета по контролю и регламенту Госдумы («Справедливая Россия») Олег Нилов.
— Поэтому ко второму чтению законопроекта мы также намерены внести поправку о том, что установка курительных комнат должна быть временной мерой. Более того, вход в курилки следует сделать платным, — подтвердил парламентарий.
По его словам, организацию и функционирование подобных комнат следует рассматривать как бизнес и курильщики должны платить за вход в специальные помещения не меньше 100 рублей.
В Минздраве на запрос «Известий» о том, поддерживает ли ведомство введение платы за вход в курилки, не ответили.
Это предложение противоречит логике 15-ФЗ, который запрещает организацию курительных комнат в общественных местах. Более того, как ранее говорили «Известиям» в ведомстве, целый ряд международных исследований, проведенных в крупных аэропортах, показал: уровень загрязнения воздуха опасными твердыми микрочастицами, выделяющимися при курении, в 14 раз выше в помещениях рядом с курительными комнатами, нежели в аэропортах, где курение полностью запрещено.
Председатель правления общественной ассоциации «Здоровые регионы» Алексей Шабашов сказал «Известиям», что появление курилок в аэропортах «отравит» жизнь абсолютно всем гражданам, присутствующим в воздушных гаванях.
— Никакая вентиляционная система не может решить вопрос с загрязнением воздуха табачным дымом, который содержит твердые частицы. Они оседают в бронхиальной системе человека, нанося вред здоровью, — подчеркнул он. — Проблема в том, что дверь в курилку, открываясь и закрываясь, пропустит дым, поэтому воздух совершенно точно будет загрязнен для всех.
Избежать этого можно лишь установкой специального тамбура, в котором будет происходить очищение воздуха от твердых частиц с помощью специальных систем. Они крайне дорогие, используются на космических кораблях и никогда не появятся в аэропортах, уверен эксперт.
В
В