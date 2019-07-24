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03:45 (мск), источник: РИА Новости

Источник назвал время запуска «Союза» с роботом «Федором» к МКС

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Космический корабль «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федор» будет запущен ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» утром 22 августа, сообщил РИА Новости в среду источник в ракетно-космической отрасли.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что ракета «Союз-ФГ» с системой управления украинского производства, с помощью которой запускаются пилотируемые корабли «Союз», выводится из эксплуатации (ей осталось выполнить один пуск с кораблем «Союз МС-15» 25 сентября). Ей на смену придет ракета «Союз-2.1а» с системой управления российского производства. Но сначала требуется выполнить испытательный старт ракеты с беспилотным «Союзом МС-14».

«Запуск беспилотного корабля “Союз МС-14” с роботом “Федор” намечается на 22 августа в 6.38 мск. Стыковка корабля к МКС планируется на 24 августа в 8.31 мск», — сказал собеседник агентства.

В «Роскосмосе» РИА Новости не стали комментировать данную информацию.

Ранее сообщалось, что робот сменил русское имя «Федор» на английское Skybot F-850.

После стыковки «Союза МС-14» со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.

Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робота-спасателя. Изначально робот разрабатывался в рамках проекта «Аватар» и носил это имя. Собственное имя машине дал Дмитрий Рогозин, тогда вице-премьер. «Федор» стал первым в мире роботом, научившимся садиться на шпагат. Также он научился стрелять из пистолета с двух рук, но за это производитель лишился доступа к ряду зарубежных деталей.

Летом 2018 года источник в ракетно-космической отрасли рассказал РИА Новости, что «Роскосмос» рассматривает возможность полета к МКС на беспилотном корабле «Союз МС» в 2019 году сразу двух роботов. Как сообщалось, проект получил название «киберэкипаж». Позднее «Роскосмос» признал начало подготовки одного робота к полету.

В перспективе «Федор» станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля «Федерация», первый запуск которого планируется в 2022 году ракетой-носителем «Союз-5» («Иртыш») с космодрома «Байконур». Не исключается, что в дальнейшем «Федор» также отправится на «Федерации» в облет Луны.

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