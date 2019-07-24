03:45 (мск), источник: РИА Новости
Источник назвал время запуска «Союза» с роботом «Федором» к МКС
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Космический корабль «Союз МС-14» с человекообразным роботом «Федор» будет запущен
Ранее сообщалось, что ракета «Союз-ФГ» с системой управления украинского производства, с помощью которой запускаются пилотируемые корабли «Союз», выводится из эксплуатации (ей осталось выполнить один пуск с кораблем «Союз МС-15» 25 сентября). Ей на смену придет ракета «Союз-2.1а» с системой управления российского производства. Но сначала требуется выполнить испытательный старт ракеты с беспилотным «Союзом МС-14».
«Запуск беспилотного корабля “Союз МС-14” с роботом “Федор” намечается на 22 августа в 6.38 мск. Стыковка корабля к МКС планируется на 24 августа в 8.31 мск», — сказал собеседник агентства.
В «Роскосмосе» РИА Новости не стали комментировать данную информацию.
Ранее сообщалось, что робот сменил русское имя «Федор» на английское Skybot F-850.
После стыковки «Союза МС-14» со станцией робота перенесут из корабля в российский сегмент, где он под управлением космонавта Александра Скворцова выполнит несколько задач.
Его разработал Фонд перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как
Летом 2018 года источник в
В перспективе «Федор» станет первым испытателем нового российского пилотируемого корабля «Федерация», первый запуск которого планируется в 2022 году