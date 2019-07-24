07:18 (мск), источник: Российская газета
Россию накроет новая волна дождей с градом и похолоданием
Атмосферные фронты протянулись с юга на север страны через центральные и южные регионы. Они связаны с волновыми циклонами.
В Белгородской и Курской областях возможен град. В Крыму — сильная гроза с крупным градом. И ветер до 25 метров в секунду.
Сильный дождь пройдет 24 и 25 июля в Тульской области и республиках Северного Кавказа.
В Ростовской области и Ставропольском крае 25 и 26 июля ожидается ливень с градом. В Краснодарском крае и Воронежской области дождь начнется 26 июля.
Но уже в воскресенье ожидается очередное арктическое вторжение. На этот раз холодный воздух обещает прийти с Баренцева и Карского морей. Температура понизится до плюс 16−21 градуса. Похолодает и на юге Центрального округа, но ненамного — на 2−4 градуса. В воскресенье ожидается 21−26 градусов.
По словам Паршиной, это только кажется, что дождей у нас перебор. Но по регионам они идут неравномерно. В Москве, например, выпало всего 60 процентов от месячной нормы. А ведь июль считается самым дождливым месяцем в году.
Резко — градусов на девять — похолодает в воскресенье на севере Приволжского округа: до 14−19 градусов. На юге округа похолодание не будет столь заметным. На юге страны жарко — плюс 30 и выше.
Волновой циклон окажется над центральными и южными районами Красноярского края. Поэтому там с 24 по 26 июля тоже начнутся дожди. Сильный дождь не обойдет 24 и 25 июля Алтайский край, Республику Алтай и Иркутскую область. На юге Сибири тем не менее тепло — 25−27 градусов, в центральных и южных районах Красноярского края до плюс 28-ми.
На севере Сахалина и Курилах, на юге Камчатки 24 июля также сильные дожди. Ливни доберутся до Приморского края 25 и 26 июля. Дождевой паводок формируется на юге Амурской области. Там уже есть подтопления населенных пунктов.