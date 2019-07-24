Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

По результатам социологического исследования, наиболее популярными оказались сериалы «Игра престолов» (27% респондентов), «Шерлок» (25% опрошенных), «Доктор Хаус» (24% участников опроса), «Чернобыль» и «Остаться в живых» по 22% опрошенных.
Социологи отмечают, что женщины чаще мужчин выбирали сериал «Доктор Хаус» (28% и 20% соответственно), тогда как мужчины чаще отмечали «Игру престолов» (30% и 24% опрошенных соответственно).
По данным «Левада-центра», треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом — 62% опрошенных.
Опрос проведен 27 июня — 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.