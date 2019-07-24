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07:10 (мск), источник: Интерфакс

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Источник: AP 2019

По результатам социологического исследования, наиболее популярными оказались сериалы «Игра престолов» (27% респондентов), «Шерлок» (25% опрошенных), «Доктор Хаус» (24% участников опроса), «Чернобыль» и «Остаться в живых» по 22% опрошенных.

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Социологи отмечают, что женщины чаще мужчин выбирали сериал «Доктор Хаус» (28% и 20% соответственно), тогда как мужчины чаще отмечали «Игру престолов» (30% и 24% опрошенных соответственно).

По данным «Левада-центра», треть россиян (35%) не смотрят современные зарубежные сериалы, однако среди тех, кто выходит в интернет ежедневно, таких только 23% респондентов, а среди тех, кто не пользуется интернетом — 62% опрошенных.

Опрос проведен 27 июня — 4 июля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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