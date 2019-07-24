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11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

На стройке в Новой Зеландии нашли тысячу человеческих зубов

Довольно жуткое зрелище.

На строительной площадке в новозеландском городе Инверкаргилл было найдено больше тысячи человеческих зубов.

Рабочие расчищали участок под строительство отеля. Заметив зубы, они вызвали полицию, а те — археологов. Как рассказал журналистам археолог Мэтью Шмидт, в 1950—1960-х годах на этом месте находилась стоматологическая клиника.

«Это очень необычная находка, — сказал доктор Шмидт. — Я никогда не сталкивался с таким раньше, зубов очень много».

«Довольно жуткое зрелище», — прокомментировал представитель компании-застройщика.

Поскольку зубы не представляют исторической ценности, стройку быстро возобновили.

Анна Лысенко

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