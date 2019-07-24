На стройке в Новой Зеландии нашли тысячу человеческих зубов

На строительной площадке в новозеландском городе Инверкаргилл было найдено больше тысячи человеческих зубов.
Рабочие расчищали участок под строительство отеля. Заметив зубы, они вызвали полицию, а те — археологов. Как рассказал журналистам археолог Мэтью Шмидт, в 1950—1960-х годах на этом месте находилась стоматологическая клиника.
«Это очень необычная находка, — сказал доктор Шмидт. — Я никогда не сталкивался с таким раньше, зубов очень много».
«Довольно жуткое зрелище», — прокомментировал представитель компании-застройщика.
Поскольку зубы не представляют исторической ценности, стройку быстро возобновили.