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12:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Чайка украла чихуахуа у британки

Многие не поверили, что это возможно.

На юге Великобритании чайка похитила чихуахуа и улетела с ним в неизвестном направлении.

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Двухкилограммовый пес по кличке Гизмо гулял возле дома. Подлетевшая чайка схватила его за шею и подняла в воздух. Друг хозяйки, 24-летней Бекки Луизы Хилл, попытался схватить собаку за ноги, но не успел.

Хозяйка разместила объявления о пропаже по всей округе, но многие жители приморского городка Пейнтон решили, что это шутка.

К обсуждению инцидента присоединились орнитологи и сотрудники служб по защите животных. По их словам, большие чайки действительно нередко нападают на мелких животных, например, на кроликов и голубей.

Специалисты призвали хозяев не позволять миниатюрным собакам свободно бегать по двору.

Известий о местонахождении Гизмо пока нет.

Анна Лысенко

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