12:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Чайка украла чихуахуа у британки
Многие не поверили, что это возможно.
На юге Великобритании чайка похитила чихуахуа и улетела с ним в неизвестном направлении.
Двухкилограммовый пес по кличке Гизмо гулял возле дома. Подлетевшая чайка схватила его за шею и подняла в воздух. Друг хозяйки, 24-летней Бекки Луизы Хилл, попытался схватить собаку за ноги, но не успел.
Хозяйка разместила объявления о пропаже по всей округе, но многие жители приморского городка Пейнтон решили, что это шутка.
К обсуждению инцидента присоединились орнитологи и сотрудники служб по защите животных. По их словам, большие чайки действительно нередко нападают на мелких животных, например, на кроликов и голубей.
Специалисты призвали хозяев не позволять миниатюрным собакам свободно бегать по двору.
Известий о местонахождении Гизмо пока нет.
Анна Лысенко