13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Парапланерист врезался в скалу и снял это на видео
Он чудом не погиб.
Американец Грег Овертон наслаждался полетом на параплане в Швейцарских Альпах. Не справившись с резкими потоками воздуха, он столкнулся со скалой и едва не погиб.
Свой полет экстремал записывал на камеру. На кадрах видно, как Овертон врезался в камни, перевернулся вверх ногами и
Параплан американца порвался. К счастью, у него было запасное снаряжение для спуска. Чудом Овертон спустился в долину. Он разбил лицо и получил легкие травмы ног.
«Это была моя первая авария за три года полета», — рассказал экстремал. По словам мужчины, он сумел не поддаться панике, и это спасло ему жизнь.
Он обратился к другим парапланеристам с просьбой проанализировать полет и указать на причину крушения. Эксперты пришли к мнению, что в Альпах много зон турбулентного воздуха. Спортсменам без специальных навыков лучше воздержаться от полетов в этой местности.
Анна Лысенко