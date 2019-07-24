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13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Парапланерист врезался в скалу и снял это на видео

Он чудом не погиб.

Американец Грег Овертон наслаждался полетом на параплане в Швейцарских Альпах. Не справившись с резкими потоками воздуха, он столкнулся со скалой и едва не погиб.

Свой полет экстремал записывал на камеру. На кадрах видно, как Овертон врезался в камни, перевернулся вверх ногами и какое-то время висел в таком положении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Параплан американца порвался. К счастью, у него было запасное снаряжение для спуска. Чудом Овертон спустился в долину. Он разбил лицо и получил легкие травмы ног.

«Это была моя первая авария за три года полета», — рассказал экстремал. По словам мужчины, он сумел не поддаться панике, и это спасло ему жизнь.

Он обратился к другим парапланеристам с просьбой проанализировать полет и указать на причину крушения. Эксперты пришли к мнению, что в Альпах много зон турбулентного воздуха. Спортсменам без специальных навыков лучше воздержаться от полетов в этой местности.

Анна Лысенко

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