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15:48 (мск), источник: РИА Новости

Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии с россиянкой

БАНГКОК, 24 июл — РИА Новости. Сингапурский юрист Ко Тиен Хуа, личный адвокат бывшего короля Малайзии, султана штата Келантан Мухаммада V, официально подтвердил РИА Новости факт развода монарха и его жены, россиянки Оксаны Воеводиной (Горбатенко), победительницы конкурса «Мисс Москва» 2015 года.

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По просьбе РИА Новости юрист направил агентству официальное заявление о разводе пары, которое сделал для СМИ.

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Документ отпечатан на бланке сингапурской юридической фирмы Eversheds Harry Elias LLP, совладельцем которой является адвокат.

«Мы являемся адвокатами Его Королевского Высочества султана Мухаммада Пятого, правителя Келантана. Настоящим информируем вас о том, что Его Королевское Высочество необратимо развелся с госпожой Риханой Оксаной Горбатенко 22 июня 2019 года путем троекратного произнесения слова “талак” в соответствии с законами шариата, и шариатский суд султаната Келантан выпустил 1 июля 2019 года соответствующее свидетельство о разводе в соответствии с актом об исламском семейном законодательстве 2002 года», — говорится в документе, подписанном Ко Тиен Хуа.

Кроме того, адвокаты от имени султана попросили уважать его частную жизнь.

В шариатском законодательстве троекратное произнесение при свидетелях слова «талак» («развод», «разведена») означает необратимый развод.

Сообщение о разводе пары, вступившей в брак в конце прошлого года, сначала появилось в малайзийских СМИ со ссылкой на решение шариатского суда Сингапура, но суд опроверг эту информацию в заявлении, направленном на запрос РИА Новости. Как следует из заявления адвоката, развод зарегистрировали не в Сингапуре, а в шариатском суде малайзийского штата Келантан.

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