РЖД разрешили перевозить в поездах енотов, ежей, игуан и лягушек

ФПК — «дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании — ввела услугу перевозки домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе с 16 июля 2018 года. Услуга доступна в 226 поездах дальнего следования. С момента запуска перевозки животных без сопровождения владельцев оформлено более 4,6 тысячи билетов. Ранее к перевозке допускались собаки, кошки, птицы и другие мелкие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи.
«Идя навстречу пожеланиям пассажиров, АО «ФПК» с июля 2019 года расширило список животных, разрешенных к перевозке. В него дополнительно включены мелкие грызуны, хищники (еноты, норки), мелкие неядовитые земноводные и пресмыкающиеся. Полный перечень животных перечислен на сайте ОАО «РЖД», — говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте РЖД, список пополнили: насекомоядные — ежи; хищники — еноты, норки, хорьки-фретки; мелкие неядовитые земноводные — аксолотли, квакши, лягушки шпорцевые, тритоны; мелкие неядовитые пресмыкающиеся — игуаны, хамелеоны, красноухие черепахи, ящерицы.
Отмечается, что изменились требования к перевозке. «Для упрощения процесса кормления животных кормушка и поилка должны крепиться к дверце клетки (контейнера). С целью обеспечения чистоты клетка (контейнер) должны быть оборудованы поддоном, выдвигаемым без открывания клетки», — уточняется в сообщении РЖД.
Количество заявлений на перевозку питомцев для удобства оформления сократилось с четырех до двух, при этом непосредственно в кассе заполняется только лицевая сторона заявления (сведения об отправителе и вид животного).