14:20 (мск), источник: РИА Новости
В Крыму развеяли прах Доренко
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Часть праха журналиста Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом написала в Telegram его вдова Юлия.
«Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне
Юлия добавила, что ее муж был «слишком живым», чтобы просто уйти и стать частью прошлого. «Ты с нами. Здесь и сейчас», — написала она.
Сергей Доренко скончался 9 мая от разрыва аорты. В момент смерти он ехал на мотоцикле в центре Москвы.
Журналист завещал развеять часть праха на своей малой родине в Керчи. Другую часть захоронили на Троекуровском кладбище, где в мае состоялось официальное прощание.