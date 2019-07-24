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14:20 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму развеяли прах Доренко

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Часть праха журналиста Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом написала в Telegram его вдова Юлия.

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«Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно. Он сказал мне как-то в своем духе: “Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву”. Я рада, что побывала здесь», — призналась она.

Во время загрузки произошла ошибка.

Юлия добавила, что ее муж был «слишком живым», чтобы просто уйти и стать частью прошлого. «Ты с нами. Здесь и сейчас», — написала она.

Сергей Доренко скончался 9 мая от разрыва аорты. В момент смерти он ехал на мотоцикле в центре Москвы.

Журналист завещал развеять часть праха на своей малой родине в Керчи. Другую часть захоронили на Троекуровском кладбище, где в мае состоялось официальное прощание.

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