Лучшие подруги изменились до неузнаваемости и стали выглядеть как близнецы

20-летние Юлия Бергман и София Хагенлов из Стокгольма стали героинями местных СМИ и соцсетей. А все благодаря невероятным трансформациям, которые произошли с девушками за последние пару лет.
Подруги рассказали журналистам, что дружить начали с шести лет. Со временем они стали как настоящие сестры и всегда хотели выглядеть одинаково.
В подростковом возрасте Юлия и София решили записаться в тренажерный зал, чтобы стать сильнее и увереннее в себе. И вот тогда и начались их преображения. Девушки увлеклись бодибилдингом. Параллельно, чтобы выглядеть более женственно, начали прибегать к косметическим процедурам и пластике.
Сейчас в накачанных, темноволосых девушках с очень большими губами вряд ли можно узнать тех милых блондинок, какими они были в начале своей дружбы. Подруги говорят о том, что родственники и друзья их не поддерживают в таких трансформациях, но им все равно, ведь они полностью довольны своей внешностью и тем, как они сейчас похожи друг на друга.