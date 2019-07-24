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14:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Лучшие подруги изменились до неузнаваемости и стали выглядеть как близнецы

Увлечение пластикой и бодибилдингом не пошло им на пользу.

20-летние Юлия Бергман и София Хагенлов из Стокгольма стали героинями местных СМИ и соцсетей. А все благодаря невероятным трансформациям, которые произошли с девушками за последние пару лет.

Подруги рассказали журналистам, что дружить начали с шести лет. Со временем они стали как настоящие сестры и всегда хотели выглядеть одинаково.

В подростковом возрасте Юлия и София решили записаться в тренажерный зал, чтобы стать сильнее и увереннее в себе. И вот тогда и начались их преображения. Девушки увлеклись бодибилдингом. Параллельно, чтобы выглядеть более женственно, начали прибегать к косметическим процедурам и пластике.

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Сейчас в накачанных, темноволосых девушках с очень большими губами вряд ли можно узнать тех милых блондинок, какими они были в начале своей дружбы. Подруги говорят о том, что родственники и друзья их не поддерживают в таких трансформациях, но им все равно, ведь они полностью довольны своей внешностью и тем, как они сейчас похожи друг на друга.

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Екатерина Гура

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