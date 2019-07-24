15:47 (мск), источник: РИА Новости
Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны, но без СССР и России
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, вышел с обложкой без флага России.
Дизайнеры повторили обложку номера 1968 года, на которой к Луне бегут советский космонавт и американский астронавт.
На новой обложке остался американский астронавт, его китайский соперник, а также астронавты частных компаний SpaceX (производителя космической техники, в том числе
В основной статье номера «Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне» говорится о том, что в последние годы именно США и Китай добились прогресса в новых лунных программах.
Ранее власти США заявили о том, что в 2024 году состоится следующая лунная экспедиция. На этот раз астронавтам предстоит в течение некоторого времени остаться на спутнике Земли.