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15:47 (мск), источник: РИА Новости

Time повторил обложку 1968 года с покорителями Луны, но без СССР и России

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новый номер журнала Time, посвященный покорению Луны, вышел с обложкой без флага России.

Дизайнеры повторили обложку номера 1968 года, на которой к Луне бегут советский космонавт и американский астронавт.

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Что мы знаем о Луне

На новой обложке остался американский астронавт, его китайский соперник, а также астронавты частных компаний SpaceX (производителя космической техники, в том числе ракеты-носителя Falcon и комического корабля Dragon) и Blue Origin, специализирующейся на космическом туризме.

В основной статье номера «Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне» говорится о том, что в последние годы именно США и Китай добились прогресса в новых лунных программах.

Ранее власти США заявили о том, что в 2024 году состоится следующая лунная экспедиция. На этот раз астронавтам предстоит в течение некоторого времени остаться на спутнике Земли.

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