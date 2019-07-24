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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Японец снял 20 тысяч видео про кошек, которые никто не хочет смотреть

За восемь лет ни один из его роликов не стал популярным.

52-летний Кадзутака Ниияма уже долгие годы заботится о бездомных котах. Он их кормит, лечит, развлекает, а еще снимает видео с их участием. Мужчина даже завел для этого специальные аккаунты в соцсетях, где ежедневно публикует ролики и снимки своих подопечных.

За восемь лет Ниияма загрузил на свой YouTube-канал более 20 тысяч видео, но ни одно из них не стало популярным.

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На соцсети японца недавно обратил внимание журналист Джо Викс, который пообщался с мужчиной и решил рассказать о нем миру.

Ниияма поведал, что за всю жизнь он помог 50 бродячим котам, а сейчас заботится о семи хвостатых.

Видео с кошками японец снимал, в первую очередь, для собственного удовольствия, а также, чтобы и другие люди смогли понаблюдать, как прекрасны кошки, когда едят или валяются в траве.

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Сейчас, благодаря вниманию мировых СМИ и пользователей соцсетей, популярность блогов Ниияма начала активно расти. Так, на его YouTube-канал всего за несколько дней подписались более 8 тысяч человек, а в Instagram за котами японца теперь следят более 2 тысяч пользователей.

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Екатерина Гура

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