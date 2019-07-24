16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Японец снял 20 тысяч видео про кошек, которые никто не хочет смотреть
За восемь лет ни один из его роликов не стал популярным.
52-летний Кадзутака Ниияма уже долгие годы заботится о бездомных котах. Он их кормит, лечит, развлекает, а еще снимает видео с их участием. Мужчина даже завел для этого специальные аккаунты в соцсетях, где ежедневно публикует ролики и снимки своих подопечных.
За восемь лет Ниияма загрузил на свой
На соцсети японца недавно обратил внимание журналист Джо Викс, который пообщался с мужчиной и решил рассказать о нем миру.
Видео с кошками японец снимал, в первую очередь, для собственного удовольствия, а также, чтобы и другие люди смогли понаблюдать, как прекрасны кошки, когда едят или валяются в траве.
Сейчас, благодаря вниманию мировых СМИ и пользователей соцсетей, популярность блогов Ниияма начала активно расти. Так, на его
Екатерина Гура