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17:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Украине предсказали катастрофу на рынке труда

Через десять лет Украина рискует потерять до 15 процентов рабочей силы, а к 2050 году этот показатель составит 30 процентов. Такой прогноз содержится в докладе Международного валютного фонда (МВФ) по демографии стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Источник: AP 2019

Аналогичные потери в треть трудоспособного населения к 2050 году, по данным аналитиков, ожидают Болгарию, Латвию и Польшу. В МВФ указали, что чуть лучше ситуация будет складываться в Сербии и Словакии: за несколько десятилетий страны могут потерять до 20 процентов рабочей силы. Чтобы минимизировать потери, Украине рекомендовали увеличить число работающих мужчин старше 55 и женщин старше 35 лет и поднять пенсионный возраст.

В конце 2018 года министр социальной политики Украины Андрей Рева сообщил, что почти пятая часть населения страны покинула страну и уехала на заработки в другие государства. Он уточнил, что за рубежом на постоянной основе работают 3,2 миллиона украинских граждан, еще от 7 до 9 миллионов человек уехали на заработки на непостоянной основе. Большинство эмигрантов работают в Польше.

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