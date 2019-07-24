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17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мем про «Зону 51» помог собакам из приюта в США найти новый дом

Просто псы «идут в комплекте» с шапочками из фольги.

В середине июля в соцсетях появился шуточный призыв атаковать, так называемую, секретную «Зону 51», где якобы ученые и власти США изучают пришельцев. Такие посты породили немало шуток и мемов, чем решили воспользоваться сотрудники одного из приютов для животных в Оклахоме.

Они сфотографировали своих собак в шапочках из фольги и предложили штурмовать приют, ведь именно эти четырехлапые создания способны защитить человечество от вторжения инопланетян.

Во время загрузки произошла ошибка.

И этот трюк сработал. За пару дней им удалось пристроить в новые дома 22 собаки, а также собрать на нужды приюта более 2500 долларов.

Екатерина Гура

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